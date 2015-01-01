Буду жить (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
Эта серия пока недоступна
О сериале
Спустя 12 лет в свой родной приморский город возвращается бывший спецназовец Макар Воронов. В городе его никто не ждет. Родные Макара давно умерли. Единственная любовь, Анна, вышла замуж за бывшего друга и соперника Макара Дмитрия Романова.
Макар хочет начать жизнь с чистого листа, но это оказывается не так просто. Город опутан криминальными сетями семьи Романовых – Дмитрия и его отца, «хозяев» города. Бандиты Романовых творят, что хотят. На полицию у людей надежды нет. Страх и неверие в возможность что-либо изменить поселились в сердцах горожан. Макар - единственный, кто не готов подчиниться установленным в городе порядкам. Он бросает вызов этой порочной системе и постепенно становится в городе популярным человеком, готовым прийти на помощь в трудную минуту.
Рейтинг
- АКРежиссёр
Андрей
Коршунов
- Актёр
Данила
Якушев
- ВЯАктриса
Виолетта
Яровая
- РЯАктёр
Руслан
Ягудин
- АСАктёр
Александр
Сухинин
- АФАктёр
Артур
Федынко
- СВАктёр
Сергей
Воробьёв
- СИАктёр
Сергей
Ионкин
- ККАктёр
Казбек
Кушхов
- АМАктриса
Анастасия
Мельникова
- ДДАктёр
Денис
Доронин
- ВПСценарист
Василий
Павлов
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВИПродюсер
Владимир
Игнатьев
- АКПродюсер
Антон
Кальдин
- ИБОператор
Игорь
Буряк
- ИЩКомпозитор
Игорь
Щербаков