Буду рада, если ты умрешь (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
8.22018, Jukeodo joha
Мелодрама, Фэнтези16+
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О сериале
Босс офисной работницы Ли Ру-да заносчив и груб с подчинeнными, он считает, что всегда прав, и, естественно, никто из сотрудников его не любит. Однажды, 7 ноября, негодяй так доводит девушку, что она в сердцах желает, чтобы ненавистного начальника наконец-то сбил грузовик. На следующий день она узн�аeт, что это произошло на самом деле, и более того — на дворе всe ещe 7 ноября.
Сериал Буду рада, если ты умрешь 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время60 мин / 01:00
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb