Буду рада, если ты умрешь
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Буду рада, если ты умрешь

Буду рада, если ты умрешь (сериал, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.22018, Jukeodo joha 1 сезон
Мелодрамы, Фэнтези16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Босс офисной работницы Ли Ру-да заносчив и груб с подчинeнными, он считает, что всегда прав, и, естественно, никто из сотрудников его не любит. Однажды, 7 ноября, негодяй так доводит девушку, что она в сердцах желает, чтобы ненавистного начальника наконец-то сбил грузовик. На следующий день она узнаeт, что это произошло на самом деле, и более того — на дворе всe ещe 7 ноября.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb