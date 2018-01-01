Буду рада, если ты умрешь (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно
8.22018, Jukeodo joha
Мелодрама, Фэнтези16+
О сериале
Босс офисной работницы Ли Ру-да заносчив и груб с подчинeнными, он считает, что всегда прав, и, естественно, никто из сотрудников его не любит. Однажды, 7 ноября, негодяй так доводит девушку, что она в сердцах желает, чтобы ненавистного начальника наконец-то сбил грузовик. На следующий день она узнаeт, что это произошло на самом деле, и более того — на дворе всe ещe 7 ноября.
СтранаЮжная Корея
ЖанрКомедия, Мелодрама, Фэнтези
КачествоFull HD
Время60 мин / 01:00
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb