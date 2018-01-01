Буду рада, если ты умрешь. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Буду рада, если ты умрешь
1-й сезон
11-я серия

Буду рада, если ты умрешь (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

8.22018, Jukeodo joha
Мелодрама, Фэнтези16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Босс офисной работницы Ли Ру-да заносчив и груб с подчинeнными, он считает, что всегда прав, и, естественно, никто из сотрудников его не любит. Однажды, 7 ноября, негодяй так доводит девушку, что она в сердцах желает, чтобы ненавистного начальника наконец-то сбил грузовик. На следующий день она узнаeт, что это произошло на самом деле, и более того — на дворе всe ещe 7 ноября.

Сериал Буду рада, если ты умрешь 1 сезон 11 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Южная Корея
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.0 IMDb