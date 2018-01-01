Биография

Чон Мин-а — южнокорейская актриса, известная своими ролями в жанрах мелодрамы, комедии и драмы. Родилась в Южной Корее 3 марта 1994 года. В детстве Чон Мин-а уже принимала участие в съемках, дебютировав в фильме «Вчера» в 2002 году, когда ей было всего восемь лет. Позже она поступила на театральное отделение в Университет Чунан, где продолжила развивать свои актерские навыки. Чон Мин-а приобрела популярность благодаря участию в таких успешных сериалах, как «Буду рада, если ты умрешь» и «Я тебя слышу». В этих проектах актриса смогла продемонстрировать свою способность создавать разнообразные образы — от серьезных драматических до комедийных. Последним на данный момент сериалом с участием Чон Мин-а стал «Доктор Е-хан». Актриса продолжает активно работать в индустрии развлечений, на сегодняшний день она снялась в 14 проектах.