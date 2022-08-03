Братья по оружию (сериал, 2001) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

История о боевом пути роты E («Easy») 2-го батальона 506-го парашютно-десантного полка 101-й воздушно-десантной дивизии США от тренировочного лагеря в Таккоа, штат Джорджия, через высадку в Нормандии, Голландскую операцию и осаду Бастони до конца войны.

