9.32026, Kami no Niwatsuki Kusunoki-tei
Аниме, Мультсериалы18+
Божественный сад у поместья Кусуноки (мультсериал, 2026) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+24 мин
Божественный сад у поместья Кусуноки
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+24 мин
Божественный сад у поместья Кусуноки
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+24 мин
Божественный сад у поместья Кусуноки
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+24 мин
Божественный сад у поместья Кусуноки
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+24 мин
Божественный сад у поместья Кусуноки
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Божественный сад у поместья Кусуноки
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+24 мин
Божественный сад у поместья Кусуноки
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+24 мин
Божественный сад у поместья Кусуноки
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+24 мин
Божественный сад у поместья Кусуноки
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+24 мин
Божественный сад у поместья Кусуноки
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
Божественный сад у поместья Кусуноки
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+24 мин
Божественный сад у поместья Кусуноки
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
О сериале
Семья поручила Минато Кусуноки присматривать за домом в сельской глубинке. В нём всегда водились злые духи, но необычная сила Минато вмиг очистила его от скверны. Со временем к наполненному уютом дому стягиваются разные и своеобразные божества, и парню приходится привыкать к новым необычным соседям.
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb