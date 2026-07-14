Семья поручила Минато Кусуноки присматривать за домом в сельской глубинке. В нём всегда водились злые духи, но необычная сила Минато вмиг очистила его от скверны. Со временем к наполненному уютом дому стягиваются разные и своеобразные божества, и парню приходится привыкать к новым необычным соседям.

