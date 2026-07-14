Божественный сад у поместья Кусуноки. Сезон 1. Серия 12
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Сериалы
Божественный сад у поместья Кусуноки
1-й сезон
12-я серия
9.22026, Kami no Niwatsuki Kusunoki-tei
Аниме, Мультсериалы18+

Божественный сад у поместья Кусуноки (мультсериал, 2026) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Семья поручила Минато Кусуноки присматривать за домом в сельской глубинке. В нём всегда водились злые духи, но необычная сила Минато вмиг очистила его от скверны. Со временем к наполненному уютом дому стягиваются разные и своеобразные божества, и парню приходится привыкать к новым необычным соседям.

Страна
Япония
Жанр
Комедия, Драма, Фэнтези, Мультсериалы, Аниме
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.4 IMDb