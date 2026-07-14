Wink
Сериалы
Божественный сад у поместья Кусуноки
Актёры и съёмочная группа сериала «Божественный сад у поместья Кусуноки»

Актёры и съёмочная группа сериала «Божественный сад у поместья Кусуноки»

Актёры

Сёго Саката

Сёго Саката

Shogo Sakata
АктёрMinato Kusunoki
Кодзи Юса

Кодзи Юса

Koji Yusa
АктёрOryu
Юитиро Умэхара

Юитиро Умэхара

Yuichiro Umehara
АктёрSaiga Harima
Сё Хаями

Сё Хаями

Sho Hayami
АктёрKirin
Тору Окава

Тору Окава

Toru Ohkawa
АктёрReiki
Макото Коити

Макото Коити

Makoto Koichi
АктрисаUtsugi
Ёсики Накадзима

Ёсики Накадзима

Yoshiki Nakajima
АктёрFujin
Хироки Такахаси

Хироки Такахаси

Hiroki Takahashi
АктёрHouou
Минако Котобуки

Минако Котобуки

Minako Kotobuki
АктрисаTorika
Даики Кобаяси

Даики Кобаяси

Daiki Kobayashi
АктёрRaijin
Ю Симамура

Ю Симамура

Yu Shimamura
АктрисаShiori Horikawa
Ю Хаяси

Ю Хаяси

Yu Hayashi
АктёрSeishirou Ichijou

Монтажёры

Кэнтаро Цубонэ

Кэнтаро Цубонэ

Kentaro Tsubone
Монтажёр

Композиторы

R.O.N.

R.O.N.

Композитор