Босх (сериал, 2014) сезон 7 серия 4 смотреть онлайн

Титус Уэлливер возвращается к роли брутального детектива в завершающей части полицейской драмы «Босх».



В седьмом сезоне Гарри берется за расследование дела о поджоге, в результате которого погибает маленькая девочка. Это событие глубоко трогает детектива, поскольку он чувствует ответственность за произошедшее. В ходе расследования Босх объединяет усилия с полицейским Джимми Робертсоном и начинает активно искать преступника, совершившего убийство на Голливудских холмах. Кроме того, Гарри сталкивается с новыми проблемами, связанными как с его здоровьем, так и с личной жизнью.



