Босх. Сезон 7. Серия 4
Босх
7-й сезон
4-я серия
9.02014, Bosch
Триллер, Детектив18+
Босх (сериал, 2014) сезон 7 серия 4 смотреть онлайн

О сериале

Титус Уэлливер возвращается к роли брутального детектива в завершающей части полицейской драмы «Босх».

В седьмом сезоне Гарри берется за расследование дела о поджоге, в результате которого погибает маленькая девочка. Это событие глубоко трогает детектива, поскольку он чувствует ответственность за произошедшее. В ходе расследования Босх объединяет усилия с полицейским Джимми Робертсоном и начинает активно искать преступника, совершившего убийство на Голливудских холмах. Кроме того, Гарри сталкивается с новыми проблемами, связанными как с его здоровьем, так и с личной жизнью.

Предлагаем вашему вниманию заключительную часть расследований выдающегося детектива. Смотрите 7 сезон сериала «Босх» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
США
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив, Триллер
Время
38 мин / 00:38

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.5 IMDb

