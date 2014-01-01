Босх (сериал, 2014) сезон 7 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Титус Уэлливер возвращается к роли брутального детектива в завершающей части полицейской драмы «Босх».
В седьмом сезоне Гарри берется за расследование дела о поджоге, в результате которого погибает маленькая девочка. Это событие глубоко трогает детектива, поскольку он чувствует ответственность за произошедшее. В ходе расследования Босх объединяет усилия с полицейским Джимми Робертсоном и начинает активно искать преступника, совершившего убийство на Голливудских холмах. Кроме того, Гарри сталкивается с новыми проблемами, связанными как с его здоровьем, так и с личной жизнью.
Предлагаем вашему вниманию заключительную часть расследований выдающегося детектива. Смотрите 7 сезон сериала «Босх» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.
Рейтинг
- АЗРежиссёр
Алекс
Закржевский
- ЭРРежиссёр
Эрнест
Р. Дикерсон
- ПКРежиссёр
Патрик
Кейди
- АЛРежиссёр
Аарон
Липстадт
- ТУАктёр
Титус
Уэлливер
- ДГАктёр
Джэми
Гектор
- ЭААктриса
Эми
Акино
- ЛРАктёр
Лэнс
Реддик
- МЛАктриса
Мэдисон
Линтц
- ТЭАктёр
Трой
Эванс
- ДДАктёр
Даджуан
Джонсон
- ГСАктёр
Грегори
Скотт Камминс
- СКАктёр
Скотт
Клейс
- МРАктриса
Мими
Роджерс
- ДПСценарист
Дэниэл
Пайн
- ХБПродюсер
Хенрик
Бастин
- Продюсер
Питер
Жан Брюгге
- МКПродюсер
Майкл
Коннелли
- ЭОПродюсер
Эрик
Овермиер
- МДХудожник
Марк
Дабе
- ГАХудожник
Грег
Андерсон
- КЭХудожница
Катрин
Эдейр
- ЧКХудожник
Честер
Каженски
- ПКОператор
Патрик
Кейди