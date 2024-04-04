Босх (сериал, 2014) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

В продолжении детективного сериала от продюсера «Прослушки» Гарри Босх начинает расследовать дело об убийстве влиятельного порнографа Тони Аллена, в котором замешано коррумпированное подразделение полиции Лос-Анджелеса.



Второй сезон предлагает вернуться в город грез, где происходит новое громкое убийство. В багажнике машины, брошенной на Малхолланд-драйв, обнаружено тело. Вскоре выясняется, что убитый был связан с местной криминальной группировкой. Офицер убойного отдела Гарри Босх находит улики, ведущие его по рискованному пути. Расследуя дело, он узнает, что отделение полиции Голливуда погрязло в коррупции, а шлейф преступлений тянется до Лас-Вегаса. Но чем сложнее становится дело, тем больше Босх чувствует, что должен раскрыть его. Он не готов отступать, даже когда его близкие оказываются в опасности.



Сможет ли Босх раскрыть серию преступлений? Смотрите 2 сезон сериала «Босх» в подписке Амедиатека в онлайн-кинотеатре Wink.

