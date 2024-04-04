Босх (сериал, 2014) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн
О сериале
В продолжении детективного сериала от продюсера «Прослушки» Гарри Босх начинает расследовать дело об убийстве влиятельного порнографа Тони Аллена, в котором замешано коррумпированное подразделение полиции Лос-Анджелеса.
Второй сезон предлагает вернуться в город грез, где происходит новое громкое убийство. В багажнике машины, брошенной на Малхолланд-драйв, обнаружено тело. Вскоре выясняется, что убитый был связан с местной криминальной группировкой. Офицер убойного отдела Гарри Босх находит улики, ведущие его по рискованному пути. Расследуя дело, он узнает, что отделение полиции Голливуда погрязло в коррупции, а шлейф преступлений тянется до Лас-Вегаса. Но чем сложнее становится дело, тем больше Босх чувствует, что должен раскрыть его. Он не готов отступать, даже когда его близкие оказываются в опасности.
Рейтинг
- АЗРежиссёр
Алекс
Закржевский
- ЭРРежиссёр
Эрнест
Р. Дикерсон
- ПКРежиссёр
Патрик
Кейди
- АЛРежиссёр
Аарон
Липстадт
- ТУАктёр
Титус
Уэлливер
- ДГАктёр
Джэми
Гектор
- ЭААктриса
Эми
Акино
- ЛРАктёр
Лэнс
Реддик
- МЛАктриса
Мэдисон
Линтц
- ТЭАктёр
Трой
Эванс
- ДДАктёр
Даджуан
Джонсон
- ГСАктёр
Грегори
Скотт Камминс
- СКАктёр
Скотт
Клейс
- МРАктриса
Мими
Роджерс
- ДПСценарист
Дэниэл
Пайн
- ХБПродюсер
Хенрик
Бастин
- Продюсер
Питер
Жан Брюгге
- МКПродюсер
Майкл
Коннелли
- ЭОПродюсер
Эрик
Овермиер
- МДХудожник
Марк
Дабе
- ГАХудожник
Грег
Андерсон
- КЭХудожница
Катрин
Эдейр
- ЧКХудожник
Честер
Каженски
- ПКОператор
Патрик
Кейди