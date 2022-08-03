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Блудливая Калифорния
7-й сезон
1-я серия

Блудливая Калифорния (сериал, 2014) сезон 7 серия 1 смотреть онлайн

2014, Californication
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Известный писатель Хэнк Муди переживает творческий и личностный кризис. За пять лет он не написал ни строчки, лишился женщины, которую любил, и окончательно погряз в пороках: марихуане, алкоголе и связях-однодневках.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Блудливая Калифорния»