Близко к сердцу (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

8.72020, Близко к сердцу. Серия 3
Драма, Мелодрама16+
О сериале
Во время родов Милана теряет ребенка, чтобы смириться с горем она уезжает из города. Через несколько лет Милане приходится вернуться, чтобы ухаживать за больной мамой. Милана устраивается на работу няней, и очень привязывается к своей воспитаннице Насте.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- АИРежиссёр
Андрей
Иванов
- АЛАктриса
Анна
Леванова
- АМАктёр
Алексей
Митин
- ЕМАктриса
Елизавета
Майская
- МТАктриса
Мария
Трепикова
- ОВАктриса
Оксана
Воронина
- ИМАктриса
Инна
Мирошниченко
- СШАктриса
Светлана
Штанько
- СКАктёр
Сергей
Комаровский
- МДАктёр
Максим
Донец
- МЭАктриса
Марина
Эйсмонт
- ОЖСценарист
Ольга
Жабина
- АТПродюсер
Алексей
Терентьев
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АПХудожник
Анатолий
Пидопригора
- АВОператор
Антон
Вербин