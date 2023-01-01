Близко к сердцу
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Близко к сердцу

Близко к сердцу (сериал, 2020) смотреть онлайн

8.72020, Близко к сердцу 1 сезон
Драмы, Мини-сериалы16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Во время родов Милана теряет ребенка, чтобы смириться с горем она уезжает из города. Через несколько лет Милане приходится вернуться, чтобы ухаживать за больной мамой. Милана устраивается на работу няней, и очень привязывается к своей воспитаннице Насте.

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6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Близко к сердцу»

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