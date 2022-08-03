Во время родов Милана теряет ребенка, чтобы смириться с горем она уезжает из города. Через несколько лет Милане приходится вернуться, чтобы ухаживать за больной мамой. Милана устраивается на работу няней, и очень привязывается к своей воспитаннице Насте.

