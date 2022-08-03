WinkСериалыБлизко к сердцу1-й сезон
Близко к сердцу (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
8.72020, Близко к сердцу. Сезон 1 4 серии
Драма18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- АИРежиссёр
Андрей
Иванов
- АЛАктриса
Анна
Леванова
- АМАктёр
Алексей
Митин
- ЕМАктриса
Елизавета
Майская
- МТАктриса
Мария
Трепикова
- ОВАктриса
Оксана
Воронина
- ИМАктриса
Инна
Мирошниченко
- СШАктриса
Светлана
Штанько
- СКАктёр
Сергей
Комаровский
- МДАктёр
Максим
Донец
- МЭАктриса
Марина
Эйсмонт
- ОЖСценарист
Ольга
Жабина
- АТПродюсер
Алексей
Терентьев
- Продюсер
Влад
Ряшин
- АПХудожник
Анатолий
Пидопригора
- АВОператор
Антон
Вербин