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Близко к сердцу
1-й сезон

Близко к сердцу (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.72020, Близко к сердцу. Сезон 1 4 серии
Драма18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Во время родов Милана теряет ребенка, чтобы смириться с горем она уезжает из города. Через несколько лет Милане приходится вернуться, чтобы ухаживать за больной мамой. Милана устраивается на работу няней, и очень привязывается к своей воспитаннице Насте.

Страна
Украина
Жанр
Драма

Рейтинг

7.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Близко к сердцу»