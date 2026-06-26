Бим. Сезон 2. Серия 12
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Сериалы
Бим
2-й сезон
12-я серия
2021, Бим. Сезон 2. Серия 12
Криминал, Комедия16+

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Бим (сериал, 2021) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

О сериале

Макара Климова и его верного пса Бима ждут новые приключения! Им предстоит раскрыть ограбление собственного отдела, выручить из беды опера Сему Жука, спасти заезжих певичек и совершить еще массу подвигов.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Криминал, Детектив
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Бим»