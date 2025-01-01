Бессердечный муж гонится за мной (сериал, 2025) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн

Дана вынуждена выйти замуж за Франко, бывшего парня своей сестры Дорин, чтобы расплатиться с долгами. Но она и не подозревает, что он — мужчина, в которого была тайно влюблена много лет назад! 8 лет назад Дана, работая медсестрой, ухаживала за временно ослепшим Франко, и между ними вспыхнули чувства. Однако, когда он прозрел, то по ошибке решил, что его спасительница — Дорин. Корыстная сестра воспользовалась этим, выманила у него деньги и сбежала. Ожесточенный предательством, Франко вымещает злость на Дане: женится на ней и подвергает унижениям. Но после свадьбы его сердце начинает таять — он вновь влюбляется в жену. А вот Дана, устав от жестокости, подает на развод… Сможет ли Франко завоевать её доверие? Удастся ли бывшим влюбленным восстановить разбитые отношения?



Сериал Бессердечный муж гонится за мной 1 сезон 43 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.