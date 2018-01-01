Бессердечный муж гонится за мной (сериал, 2025) смотреть онлайн

Дана вынуждена выйти замуж за Франко, бывшего парня своей сестры Дорин, чтобы расплатиться с долгами. Но она и не подозревает, что он — мужчина, в которого была тайно влюблена много лет назад! 8 лет назад Дана, работая медсестрой, ухаживала за временно ослепшим Франко, и между ними вспыхнули чувства. Однако, когда он прозрел, то по ошибке решил, что его спасительница — Дорин. Корыстная сестра воспользовалась этим, выманила у него деньги и сбежала. Ожесточенный предательством, Франко вымещает злость на Дане: женится на ней и подвергает унижениям. Но после свадьбы его сердце начинает таять — он вновь влюбляется в жену. А вот Дана, устав от жестокости, подает на развод… Сможет ли Франко завоевать её доверие? Удастся ли бывшим влюбленным восстановить разбитые отношения?



Все сезоны сериала Бессердечный муж гонится за мной смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.