Реалити-шоу о материнстве со звездными героинями. Вы побываете дома у знаменитостей в положении, познакомитесь с разными подходами к ведению беременности, получите советы от тех, кто ждет ребенка не в первый раз, узнаете, как сохранить фигуру после родов, и много другой полезной информации.

