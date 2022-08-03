WinkСериалыБеременные1-й сезон6-я серия
Беременные (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
8.22015, Беременные. Сезон 1. Серия 6
Реалити - шоу18+
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О сериале
Реалити-шоу о материнстве со звездными героинями. Вы побываете дома у знаменитостей в положении, познакомитесь с разными подходами к ведению беременности, получите советы от тех, кто ждет ребенка не в первый раз, узнаете, как сохранить фигуру после родов, и много другой полезной информации.
СтранаРоссия
ЖанрРеалити - шоу
КачествоSD
Время48 мин / 00:48
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