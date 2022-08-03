Беременные. Сезон 1. Серия 6
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Беременные (сериал, 2015) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

8.22015, Беременные. Сезон 1. Серия 6
Реалити - шоу18+

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О сериале

Реалити-шоу о материнстве со звездными героинями. Вы побываете дома у знаменитостей в положении, познакомитесь с разными подходами к ведению беременности, получите советы от тех, кто ждет ребенка не в первый раз, узнаете, как сохранить фигуру после родов, и много другой полезной информации.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.5 КиноПоиск