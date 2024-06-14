Белка и Стрелка: Тайны космоса. Серия 43
Wink
Детям
Белка и Стрелка: Тайны космоса
1-й сезон
43-я серия

Белка и Стрелка: Тайны космоса (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн

9.02018, Белка и Стрелка: Тайны космоса. Серия 43
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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О сериале

Мультсериал из анимационной вселенной «Белки и Стрелки», рассказывающий о работе звездных собак на новейшей МКС на Луне.

Лучшие космонавты России и США отправляются исследовать спутник Земли. В составе экспедиции и наши любимые герои – Белка, Стрелка, крыса Веня, кот Вачовски и шимпанзе Бонни. Под руководством строгого, но справедливого пса Казбека им предстоит открывать неизведанные тайны Луны. Дружба Белки и Стрелки не раз подвергнется испытаниям, но без шуток и веселых приключений тоже не обойдется.

Загадки Вселенной перед вами раскроет «Белка и Стрелка. Тайны космоса», мультсериал 2018 года, все серии которого можно смотреть онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

8.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Белка и Стрелка: Тайны космоса»