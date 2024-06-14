Белка и Стрелка: Тайны космоса (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн
9.02018, Белка и Стрелка: Тайны космоса. Серия 43
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Мультсериал из анимационной вселенной «Белки и Стрелки», рассказывающий о работе звездных собак на новейшей МКС на Луне.
Лучшие космонавты России и США отправляются исследовать спутник Земли. В составе экспедиции и наши любимые герои – Белка, Стрелка, крыса Веня, кот Вачовски и шимпанзе Бонни. Под руководством строгого, но справедливого пса Казбека им предстоит открывать неизведанные тайны Луны. Дружба Белки и Стрелки не раз подвергнется испытаниям, но без шуток и веселых приключений тоже не обойдется.
Загадки Вселенной перед вами раскроет «Белка и Стрелка. Тайны космоса», мультсериал 2018 года, все серии которого можно смотреть онлайн на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
8.7 КиноПоиск
- АРРежиссёр
Андрей
Рубецкой
- ЕШРежиссёр
Екатерина
Шабанова
- АТРежиссёр
Андрей
Толкалин
- ОШАктриса
Ольга
Шорохова
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- АРАктёр
Андрей
Рубецкой
- ТМАктриса
Татьяна
Медведева
- НЛСценарист
Наталья
Лемур
- АРСценарист
Андрей
Рубецкой
- ОБСценарист
Олег
Берков-Синюков
- АБСценарист
Андрей
Берлогов
- ВСПродюсер
Вадим
Сотсков
- СЗПродюсер
Сергей
Зернов
- ЕПХудожница
Екатерина
Першина
- ВИМонтажёр
Вадим
Ильясов
- ИУКомпозитор
Иван
Урюпин