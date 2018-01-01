Белка и Стрелка: Тайны космоса (мультсериал, 2018) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Белка и Стрелка: Тайны космоса. Серия 3
Белка и Стрелка: Тайны космоса
1-й сезон
3-я серия

Мультсериалы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Мультсериал из анимационной вселенной «Белки и Стрелки», рассказывающий о работе звездных собак на новейшей МКС на Луне.

Лучшие космонавты России и США отправляются исследовать спутник Земли. В составе экспедиции и наши любимые герои – Белка, Стрелка, крыса Веня, кот Вачовски и шимпанзе Бонни. Под руководством строгого, но справедливого пса Казбека им предстоит открывать неизведанные тайны Луны. Дружба Белки и Стрелки не раз подвергнется испытаниям, но без шуток и веселых приключений тоже не обойдется.

Загадки Вселенной перед вами раскроет «Белка и Стрелка. Тайны космоса», мультсериал 2018 года, все серии которого можно смотреть онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
6 мин / 00:06

Рейтинг

8.6 КиноПоиск

