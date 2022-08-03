Белка и Стрелка: Тайны космоса (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 31 смотреть онлайн бесплатно

Мультсериал из анимационной вселенной «Белки и Стрелки», рассказывающий о работе звездных собак на новейшей МКС на Луне.



Лучшие космонавты России и США отправляются исследовать спутник Земли. В составе экспедиции и наши любимые герои – Белка, Стрелка, крыса Веня, кот Вачовски и шимпанзе Бонни. Под руководством строгого, но справедливого пса Казбека им предстоит открывать неизведанные тайны Луны. Дружба Белки и Стрелки не раз подвергнется испытаниям, но без шуток и веселых приключений тоже не обойдется.



Загадки Вселенной перед вами раскроет «Белка и Стрелка. Тайны космоса», мультсериал 2018 года, все серии которого можно смотреть онлайн на Wink.

