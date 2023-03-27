Белая лилия (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Лилия Федорова бросила карьеру певицы, выйдя замуж за выдающегося ученого — химика Алёшу. Лилия обожает своего мужа, счастлива с ним и мечтает о материнстве. Вскоре выясняется, что Алексею требуется сложная и дорогостоящая операция. Чтобы заработать на неё, Лилия возвращается к карьере певицы и начинает работать на сцене ночного клуба. У неё сразу появляется поклонник Гарик, который «плетет свою паутину»: оплачивает операцию мужу, раскручивает её, как «звезду», а в конце концов пытается взять силой. Лилия вынуждена уволиться, попытки найти работу безуспешны. Тем временем, отступившая было болезнь Алексея возвращается вновь. Лилии пришлось заложить квартиру, чтобы спасти мужа, и, наконец, это произошло! Но… Лилия ему больше не нужна: вместо «пошлой певички» Алёша нашел себе «достойную партию» — медсестру. Лилия потеряла всё. Единственный способ вернуть себя к жизни — снова начать петь.
- Режиссёр
Александр
Мохов
- ГБАктриса
Галина
Безрук
- АКАктёр
Артём
Карасёв
- ИААктёр
Игнат
Акрачков
- Актёр
Александр
Мохов
- Актриса
Диана
Милютина
- ВПАктриса
Вероника
Пляшкевич
- ВКАктёр
Василий
Козлов
- ИМАктриса
Ирина
Мохова
- АМАктёр
Андрей
Милюхин
- Актёр
Артем
Семакин
- КГСценарист
Карен
Газарян
- АКСценарист
Анна
Кудинова
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- МТПродюсер
Марина
Тернавская
- ЕМПродюсер
Екатерина
Мирошникова
- ПШХудожник
Павел
Шаппо
- АМОператор
Алексей
Молчанов