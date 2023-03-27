Белая лилия (сериал, 2023) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Лилия Федорова бросила карьеру певицы, выйдя замуж за выдающегося ученого — химика Алёшу. Лилия обожает своего мужа, счастлива с ним и мечтает о материнстве. Вскоре выясняется, что Алексею требуется сложная и дорогостоящая операция. Чтобы заработать на неё, Лилия возвращается к карьере певицы и начинает работать на сцене ночного клуба. У неё сразу появляется поклонник Гарик, который «плетет свою паутину»: оплачивает операцию мужу, раскручивает её, как «звезду», а в конце концов пытается взять силой. Лилия вынуждена уволиться, попытки найти работу безуспешны. Тем временем, отступившая было болезнь Алексея возвращается вновь. Лилии пришлось заложить квартиру, чтобы спасти мужа, и, наконец, это произошло! Но… Лилия ему больше не нужна: вместо «пошлой певички» Алёша нашел себе «достойную партию» — медсестру. Лилия потеряла всё. Единственный способ вернуть себя к жизни — снова начать петь.



