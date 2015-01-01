База Куантико (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Выжившая в страшном теракте в центре Нью-Йорка агент-стажер ФБР Алекс Пэрриш становится главной подозреваемой в подготовке взрыва. Героиня пытается доказать свою невиновность и найти настоящих преступников среди бывших однокашников по Куантико.



Сериал База Куантико 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.