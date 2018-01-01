Wink
Сериалы
База Куантико
1-й сезон

База Куантико (сериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

2015, Quantico 22 серии
Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Выжившая в страшном теракте в центре Нью-Йорка агент-стажер ФБР Алекс Пэрриш становится главной подозреваемой в подготовке взрыва. Героиня пытается доказать свою невиновность и найти настоящих преступников среди бывших однокашников по Куантико.

Страна
США
Жанр
Триллер

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «База Куантико»