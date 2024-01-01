Бандит, ставший старшеклассником 1 сезон 8 серия смотреть онлайн

Сюжет

47-летний гангстер достиг многого в криминальной сфере, хотя и не учился в вузе. Однажды он видит, как страшеклассник прыгает с крыши, и, пытаясь его поймать, вселяется в его тело. Теперь взрослый бандит под видом подростка отправится в старшую школу и разберется с негодяями, которые довели парня до суицида.



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