Бандит, ставший старшеклассником. Сезон 1. Серия 4
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Бандит, ставший старшеклассником
1-й сезон
4-я серия

Бандит, ставший старшеклассником 1 сезон 4 серия смотреть онлайн

9.22024, Jopokin naega godeunghaksaengi doeeosseumnida
Драмы, Фэнтези16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

47-летний гангстер достиг многого в криминальной сфере, хотя и не учился в вузе. Однажды он видит, как страшеклассник прыгает с крыши, и, пытаясь его поймать, вселяется в его тело. Теперь взрослый бандит под видом подростка отправится в старшую школу и разберется с негодяями, которые довели парня до суицида.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Фэнтези

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