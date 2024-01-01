Бандит, ставший старшеклассником 1 сезон 1 серия смотреть онлайн
9.22024, Jopokin naega godeunghaksaengi doeeosseumnida
Драмы, Фэнтези16+
Сезоны и серии
- 16+51 мин
Бандит, ставший старшеклассником
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+52 мин
Бандит, ставший старшеклассником
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+52 мин
Бандит, ставший старшеклассником
Сезо�н 1 Серия 3Бесплатно
- 16+50 мин
Бандит, ставший старшеклассником
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+51 мин
Бандит, ставший старшеклассником
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+53 мин
Бандит, ставший старшеклассником
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+51 мин
Бандит, ставший старшеклассником
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+63 мин
Бандит, ставший старшеклассником
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
Сюжет
47-летний гангстер достиг многого в криминальной сфере, хотя и не учился в вузе. Однажды он видит, как страшеклассник прыгает с крыши, и, пытаясь его поймать, вселяется в его тело. Теперь взрослый бандит под видом подростка отправится в старшую школу и разберется с негодяями, которые довели парня до суицида.
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