Бандит, ставший старшеклассником 1 сезон (Дорама 2024 год) смотреть

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История с элементами фэнтези о переселении душ. Южнокорейский сериал «Бандит, ставший старшеклассником» — 1 сезон смотрите в русской озвучке на видеосервисе Wink.



Главный герой — опытный гангстер, которому уже 47 лет. У него есть почти все: авторитет, уважение, деньги. Нет только образования, о чем герой сильно жалеет. Но бандит внезапно сталкивается с необычной ситуацией, которая меняет всю его жизнь. Он пытается спасти подростка, который собрался совершить самоубийство. Однако из-за несчастного случая погибает сам. Но самое странное в том, что герой после этого просыпается в теле того самого старшеклассника. Так начинаются приключения гангстера в школьных коридорах — ему приходится учиться справляться с неожиданными трудностями подростковой жизни. К тому же, школьник, в которого вселился герой, оказывается жертвой буллинга и травли.



Справится ли криминальный авторитет со своей новой жизнью? И удастся ли ему защитить своего подопечного? Дорама «Бандит, ставший старшеклассником» онлайн — 1 сезон доступен на Wink.



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