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Бабье лето (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
9.32011, Бабье лето. Серия 2
Мелодрама18+
Сезоны и серии
О сериале
Любу оставил муж, ушел к молоденькой аспирантке. Чтобы отвлечь мать от горьких дум, дочка Маша предложила съездить на отдых в теплые страны. Неожиданно звонит мать Любы - она сломала ногу. Теплые страны приходится отложить. Люба и Маша срочно отправляются в деревню ухаживать за больной. Люба и не подозревает, что в далекой деревеньке, где прошло ее детство, встретит она свою новую любовь.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb
- АМРежиссёр
Анатолий
Матешко
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актриса
Раиса
Рязанова
- АБАктёр
Андрей
Биланов
- ВГАктриса
Валерия
Гуляева
- АДАктёр
Артур
Дворянов
- ПКАктёр
Петр
Крылов
- ИСАктриса
Иванна
Сахно
- НКАктриса
Нина
Касторф
- ДСАктёр
Дмитрий
Суржиков
- ОКАктриса
Ольга
Когут
- ЕАСценарист
Евгений
Арбузов
- ЕАСценарист
Елена
Арбузова
- ИЗПродюсер
Ирина
Заря
- ВБОператор
Василий
Бородин
- РДКомпозитор
Роман
Дудчик