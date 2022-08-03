Бабье лето. Серия 2
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Бабье лето
Бабье лето
2-я серия

Бабье лето (сериал, 2011) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.32011, Бабье лето. Серия 2
Мелодрама18+

Сезоны и серии

Бабье лето

О сериале

Любу оставил муж, ушел к молоденькой аспирантке. Чтобы отвлечь мать от горьких дум, дочка Маша предложила съездить на отдых в теплые страны. Неожиданно звонит мать Любы - она сломала ногу. Теплые страны приходится отложить. Люба и Маша срочно отправляются в деревню ухаживать за больной. Люба и не подозревает, что в далекой деревеньке, где прошло ее детство, встретит она свою новую любовь.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
5.5 IMDb