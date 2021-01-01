Авиакатастрофа в Перми, Боинг 737-500. 14 сентября 2008 года. Реконструкция авиакатастрофы.
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Air Crash Investigation Игорь Зырянов
1-й сезон
Авиакатастрофа в Перми, Боинг 737-500. 14 сентября 2008 года. Реконструкция авиакатастрофы.

Air Crash Investigation Игорь Зырянов (сериал, 2021) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн бесплатно

8.52021, Авиакатастрофа в Перми, Боинг 737-500. 14 сентября 2008 года. Реконструкция авиакатастрофы.
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1-й сезон

Сюжет

Лучший в России канал об авиаипроисшествиях. Это не просто рассказы о громких инцидентах. Это документальные реконструкции событий, основанные на отчeтах МАК. Ролики используются ведущими авиакомпаниями страны при обучении лeтчиков.

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