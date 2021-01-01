Air Crash Investigation Игорь Зырянов (сериал, 2021) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн бесплатно

Авиакатастрофа хоккейного "Локомотива" 7 сентября 2011 года. Ярославль. Як-42.
Авиакатастрофа хоккейного "Локомотива" 7 сентября 2011 года. Ярославль. Як-42.

Лучший в России канал об авиаипроисшествиях. Это не просто рассказы о громких инцидентах. Это документальные реконструкции событий, основанные на отчeтах МАК. Ролики используются ведущими авиакомпаниями страны при обучении лeтчиков.

