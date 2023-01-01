Air Crash Investigation Игорь Зырянов (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Лучший в России канал об авиаипроисшествиях. Это не просто рассказы о громких инцидентах. Это документальные реконструкции событи�й, основанные на отчeтах МАК. Ролики используются ведущими авиакомпаниями страны при обучении лeтчиков.



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