Air Crash Investigation Игорь Зырянов (сериал, 2021) сезон 1 серия 35 смотреть онлайн бесплатно

Авиакатастрофа Ан-2 в Серове (Свердловская область) 11 июня 2012 года.
Лучший в России канал об авиаипроисшествиях. Это не просто рассказы о громких инцидентах. Это документальные реконструкции событий, основанные на отчeтах МАК. Ролики используются ведущими авиакомпаниями страны при обучении лeтчиков.

