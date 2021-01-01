Air Crash Investigation Игорь Зырянов (сериал, 2021) сезон 1 серия 46 смотреть онлайн бесплатно

Лучший в России канал об авиаипроисшествиях. Это не просто рассказы о громких инцидентах. Это документальные реконструкции событий, основанные на отчeтах МАК. Ролики используются ведущими авиакомпаниями страны при обучении лeтчиков.



Сериал Авиакатастрофа Анапа-Питер под Донецком, рейс 612, Ту-154 1 сезон 46 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.