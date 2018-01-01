Атланта. Сезон 2. Серия 7
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Атланта (сериал, 2018) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

2018, Atlanta
Драмы, Зарубежные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Эрн Маркс слывет главным позором семьи. Он отчислен из Принстона, нигде не работает и не в силах ничего дать ребенку, которого от него родила лучшая подруга. В надежде на позитивные перемены Эрн нанимается менеджером к своему кузену — потенциально успешному рэперу. Приключения начинаются!

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Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Атланта»

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