Атланта (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн
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О сериале
2 сезон сериала «Атланта», который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink, получил название «Сезон ограблений».
С приближением Рождества число краж растет, и в газетах появляется все больше новостей про жертв вооруженных нападений. Каждый выживает, как может, начиная с парикмахера, который вынужден работать на трех работах и с каждым днем все глубже увязает в собственном вранье, и заканчивая талантливым пианистом, окончательно потерявшим себя в погоне за навязчивым желанием стать более белым (буквально).
В каждом эпизоде рассказывается самостоятельная история, посвященная тому или иному персонажу. Из этих разножанровых зарисовок складывается, как мозаика, сатирическая картина всего общества, где царят бедность, невежество и расовые предрассудки.
Пользователи Wink могут смотреть сериал «Атланта» 2 сезон в любое удобное время в хорошем качестве.
Рейтинг
- Режиссёр
Хиро
Мурай
- Режиссёр
Дональд
Гловер
- Режиссёр
Эми
Саймец
- ЯБРежиссёр
Яница
Браво
- Актёр
Дональд
Гловер
- Актёр
Брайан
Тайри Генри
- ЛСАктёр
Лакит
Стэнфилд
- ЗБАктриса
Зази
Битц
- КДАктёр
Крис
Дэвис
- АУАктёр
АрДжей
Уокер
- ХХАктёр
Харольд
Хаус Мур
- МБАктёр
Мэттью
Барнс
- МЛАктриса
Мира
Лукреция Тейлор
- ТСАктёр
Тобиаш
Сигал
- Сценарист
Дональд
Гловер
- ТКСценарист
Таофик
Коладе
- СРСценарист
Стефани
Робинсон
- Продюсер
Дональд
Гловер
- СГПродюсер
Стивен
Гловер
- Продюсер
Хиро
Мурай
- ТХХудожница
Тиффани
Хасбурн
- ИХМонтажёр
Исаак
Хэги
- КРМонтажёр
Кайл
Рейтер
- ИВМонтажёр
Иван
Виктор
- ГПОператор
Габриэль
Патай
- ЛГКомпозитор
Людвиг
Горанссон
- ДУКомпозитор
Дэвид
Уинго