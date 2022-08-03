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Атланта
2-й сезон

Атланта (сериал, 2018) сезон 2 смотреть онлайн

2018, Atlanta 11 серий
Драма, Музыка18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

2 сезон сериала «Атланта», который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink, получил название «Сезон ограблений».

С приближением Рождества число краж растет, и в газетах появляется все больше новостей про жертв вооруженных нападений. Каждый выживает, как может, начиная с парикмахера, который вынужден работать на трех работах и с каждым днем все глубже увязает в собственном вранье, и заканчивая талантливым пианистом, окончательно потерявшим себя в погоне за навязчивым желанием стать более белым (буквально).
В каждом эпизоде рассказывается самостоятельная история, посвященная тому или иному персонажу. Из этих разножанровых зарисовок складывается, как мозаика, сатирическая картина всего общества, где царят бедность, невежество и расовые предрассудки.

Пользователи Wink могут смотреть сериал «Атланта» 2 сезон в любое удобное время в хорошем качестве.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Музыка

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Атланта»