Атланта. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Атланта
1-й сезон
5-я серия

Атланта (сериал, 2016) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2016, Atlanta
Драма, Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Эрн Маркс слывет главным позором семьи. Он отчислен из Принстона, нигде не работает и не в силах ничего дать ребенку, которого от него родила лучшая подруга. В надежде на позитивные перемены Эрн нанимается менеджером к своему кузену — потенциально успешному рэперу. Приключения начинаются!

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
21 мин / 00:21

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Атланта»