Аркадий Паровозов спешит на помощь (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 72 смотреть онлайн
8.12012, Аркадий Паровозов спешит на помощь. Серия 72
Мультсериалы6+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Любая затея Маши и Саши — приготовление пирога, постройка звездолета или лесная прогулка — обычно приводит к непредвиденным последствиям. Как хорошо, что удивительный супергерой Аркадий Паровозов всегда вовремя приходит ребятам на помощь!
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
Время3 мин / 00:03
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.3 IMDb