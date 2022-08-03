Аркадий Паровозов спешит на помощь (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 57 смотреть онлайн
8.12012, Аркадий Паровозов спешит на помощь. Серия 57
Мультсериалы, Для самых маленьких6+
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О сериале
Любая затея Маши и Саши — приготовление пирога, постройка звездолета или лесная прогулка — обычно приводит к непредвиденным последствиям. Как хорошо, что удивительный супергерой Аркадий Паровозов всегда вовремя приходит ребятам на помощь!
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения, Мультсериалы, Для самых маленьких
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.3 IMDb