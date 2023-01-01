Аркадий Паровозов спешит на помощь
Wink
Детям
Аркадий Паровозов спешит на помощь

Аркадий Паровозов спешит на помощь (мультсериал, 2012) смотреть онлайн

8.12012, Аркадий Паровозов спешит на помощь 1 сезон
Мультсериалы6+

Сезоны и серии

Аркадий Паровозов спешит на помощь

Сюжет

Любая затея Маши и Саши — приготовление пирога, постройка звездолета или лесная прогулка — обычно приводит к непредвиденным последствиям. Как хорошо, что удивительный супергерой Аркадий Паровозов всегда вовремя приходит ребятам на помощь!

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Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.3 IMDb