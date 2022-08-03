Аркадий Паровозов спешит на помощь (мультсериал, 2012) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн

Аркадий Паровозов спешит на помощь. Серия 47
Аркадий Паровозов спешит на помощь
47-я серия

Эта серия пока недоступна

О сериале

Любая затея Маши и Саши — приготовление пирога, постройка звездолета или лесная прогулка — обычно приводит к непредвиденным последствиям. Как хорошо, что удивительный супергерой Аркадий Паровозов всегда вовремя приходит ребятам на помощь!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.3 IMDb