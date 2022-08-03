Wink
Сериалы
Американское преступление
3-й сезон
2-я серия

Американское преступление (сериал, 2017) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

2017, American Crime
Драма18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Продолжение драматического сериала, который поднимает актуальную для Америки тему расовой дискриминации. В одном небольшом городке происходит резонансное убийство. Однако жертвой становится не богатый бизнесмен или известный политик, а обыкновенный темнокожий полицейский. И всe это осложняется тем, что преступление совершено на почве расовой ненависти. Расследование протекает вяло, и коллеги покойного решают восстановить справедливость, взяв ход дела под личный контроль...

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американское преступление»