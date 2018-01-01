Американская история ужасов. Сезон 8. Серия 9 HD
Wink
Сериалы
Американская история ужасов
8-й сезон
9-я серия
8.92018, American Horror Story
Ужасы, Триллеры18+

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Американская история ужасов (сериал, 2018) сезон 8 серия 9 смотреть онлайн

Сюжет

Кроссовер первого и третьего сезонов популярной хоррор-антологии. Действие сериала разворачивается в недалеком будущем. Апокалипсис, который предвещал юный Майкл Лэнгдон, наступает, и для человечества начинается совершенно новая эра. События развиваются самым непредсказуемым образом.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Ужасы, Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история ужасов»