Настал черед цирка уродов. Флорида, 1950-е. Управляющая последним паноптикумом в стране собирается закрыть свое шоу. Но артисты-фрики не рады досрочной пенсии. Они сделают что угодно, чтобы жуткий цирк продолжал существовать.

