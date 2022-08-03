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Американская история ужасов
4-й сезон

Американская история ужасов (сериал, 2014) сезон 4 смотреть онлайн

8.72014, American Horror Story 13 серий
Ужасы, Фантастика18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Настал черед цирка уродов. Флорида, 1950-е. Управляющая последним паноптикумом в стране собирается закрыть свое шоу. Но артисты-фрики не рады досрочной пенсии. Они сделают что угодно, чтобы жуткий цирк продолжал существовать.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история ужасов»