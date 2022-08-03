Американская история ужасов (сериал, 2014) сезон 4 смотреть онлайн
8.72014, American Horror Story 13 серий
Ужасы, Фантастика18+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Настал черед цирка уродов. Флорида, 1950-е. Управляющая последним паноптикумом в стране собирается закрыть свое шоу. Но артисты-фрики не рады досрочной пенсии. Они сделают что угодно, чтобы жуткий цирк продолжал существовать.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Драма, Триллер
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb
- АГРежиссёр
Альфонсо
Гомес-Рехон
- ДЛРежиссёр
Дженнифер
Линч
- ДДРежиссёр
Джон
Дж. Грэй
- Актёр
Эван
Питерс
- СПАктриса
Сара
Полсон
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- ЛРАктриса
Лили
Рэйб
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Актриса
Фрэнсис
Конрой
- Актриса
Эмма
Робертс
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- БЛАктриса
Билли
Лурд
- ЛГАктриса
Лесли
Гроссман
- БФСценарист
Брэд
Фалчук
- РМСценарист
Райан
Мерфи
- ТМСценарист
Тим
Майнир
- Сценарист
Джеймс
Вон
- БФПродюсер
Брэд
Фалчук
- РМПродюсер
Райан
Мерфи
- АМПродюсер
Алексис
Мартин Вудалл
- МВХудожник
Марк
Вортингтон
- ЭМХудожник
Эндрю
Мёрдок
- ДМХудожник
Джеффри
Мосса
- РКМонтажёр
Режис
Кимбл
- Оператор
Майкл
Гои
- МККомпозитор
Мак
Квейл
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн