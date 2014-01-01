Американская история ужасов (сериал, 2014) сезон 4 серия 12 смотреть онлайн

Настал черед цирка уродов. Флорида, 1950-е. Управляющая последним паноптикумом в стране собирается закрыть свое шоу. Но артисты-фрики не рады досрочной пенсии. Они сделают что угодно, что�бы жуткий цирк продолжал существовать.



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