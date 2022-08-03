Американская история ужасов (сериал, 2012) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Действие второго сезона разворачивается в психиатрической больнице для душевнобольных преступников «Брайарклифф» в 1964 году. Главой клиники является властная монахиня сестра Джуд, которой помогает сестра Мэри Юнис, и основатель клиники монсеньор Тимоти Говард. Журналистка Лана Уинтерс, занимающаяся освещением в прессе серии жестоких убийств молодых женщин, приезжает в «Брайарклифф», куда на лечение поступает главный подозреваемый — Кит Уокер. Но став невольной свидетельницей зверских вещей, происходящих в больнице, она, по прихоти сестры Джуд, сама оказывается одной из еe пациентов.

