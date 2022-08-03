8.82012, American Horror Story
Ужасы, Триллер18+
Эта серия пока недоступна
Американская история ужасов (сериал, 2012) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Действие второго сезона разворачивается в психиатрической больнице для душевнобольных преступников «Брайарклифф» в 1964 году. Главой клиники является властная монахиня сестра Джуд, которой помогает сестра Мэри Юнис, и основатель клиники монсеньор Тимоти Говард. Журналистка Лана Уинтерс, занимающаяся освещением в прессе серии жестоких убийств молодых женщин, приезжает в «Брайарклифф», куда на лечение поступает главный подозреваемый — Кит Уокер. Но став невольной свидетельницей зверских вещей, происходящих в больнице, она, по прихоти сестры Джуд, сама оказывается одной из еe пациентов.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb
- АГРежиссёр
Альфонсо
Гомес-Рехон
- ДЛРежиссёр
Дженнифер
Линч
- ДДРежиссёр
Джон
Дж. Грэй
- Актёр
Эван
Питерс
- СПАктриса
Сара
Полсон
- ДОАктёр
Денис
О’Хэр
- ЛРАктриса
Лили
Рэйб
- Актриса
Кэти
Бейтс
- Актриса
Фрэнсис
Конрой
- Актриса
Эмма
Робертс
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- БЛАктриса
Билли
Лурд
- ЛГАктриса
Лесли
Гроссман
- БФСценарист
Брэд
Фалчук
- РМСценарист
Райан
Мерфи
- ТМСценарист
Тим
Майнир
- Сценарист
Джеймс
Вон
- БФПродюсер
Брэд
Фалчук
- РМПродюсер
Райан
Мерфи
- АМПродюсер
Алексис
Мартин Вудалл
- МВХудожник
Марк
Вортингтон
- ЭМХудожник
Эндрю
Мёрдок
- ДМХудожник
Джеффри
Мосса
- РКМонтажёр
Режис
Кимбл
- Оператор
Майкл
Гои
- МККомпозитор
Мак
Квейл
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн