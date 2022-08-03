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Американская история ужасов
2-й сезон

Американская история ужасов (сериал, 2012) сезон 2 смотреть онлайн

8.72012, American Horror Story 13 серий
Ужасы, Фантастика18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Действие второго сезона разворачивается в психиатрической больнице для душевнобольных преступников «Брайарклифф» в 1964 году. Главой клиники является властная монахиня сестра Джуд, которой помогает сестра Мэри Юнис, и основатель клиники монсеньор Тимоти Говард. Журналистка Лана Уинтерс, занимающаяся освещением в прессе серии жестоких убийств молодых женщин, приезжает в «Брайарклифф», куда на лечение поступает главный подозреваемый — Кит Уокер. Но став невольной свидетельницей зверских вещей, происходящих в больнице, она, по прихоти сестры Джуд, сама оказывается одной из еe пациентов.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история ужасов»